SORRENTO, CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DEL GIORNALISTA MARCELLO MILONE

Da Sorrento le condoglianze del collega giornalista Antonino Siniscalchi , condoglianze anche da tutta la redazione di Positanonews Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana

CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DEL GIORNALISTA MARCELLO MILONE

Marcello Milone, 62 anni, giornalista professionista, da anni componente dell’Ufficio Stampa e Comunicazione della Giunta Regionale ed attualmente distaccato presso l’assessorato all’Urbanistica retto da Bruno Discepolo, è scomparso questa mattina. Una notizia di quelle inaspettate e dolorosissime per chi ha conosciuto ed ha avuto il piacere di lavorare con un professionista serio, preparato ma soprattutto amico. “Amico nel lavoro e nel tempo libero – ricorda Gaetano Milone -, d’estate, quando era possibile, faceva una scappata in penisola, con l’adorata moglie Gabriella ed il figlio Marco, per una passeggiata in barca sull’azzurro mare di Capri o Nerano, a lui particolarmente cari”.

Fratello minore di Massimo, responsabile di Rai Vaticano, Marcello amava la vita e lo sport, soprattutto il tennis che praticava con professionalità.

Lo ricordano con profonda tristezza e commozione, tra gli altri, gli amici dell’Ufficio Stampa, dirigenti e colleghi, Enzo Piscopo, Giovanni D’Elia, Luciano Buglione, Paolo Russo, Gualfardo Montanari, Bruno Pezzullo, Saverio Russo, Pasquale de Simone, Armando De Rosa, Gaetano Milone, Antonio Magliulo, Lucio Pirillo, Mimmo Falco, presidente del Corecom Campania, Mario Bologna ex portavoce del Presidente Antonio Bassolino.

I funerali domani, sabato 19 marzo, alle ore 10.30, a Napoli, nella Chiesa Santissima Trinità, in via Tasso.