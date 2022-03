Sorrento, concorso interregionale di cucina al San Paolo. Lucia Fortini: “Affascinata dall’organizzazione della scuola, tornerò presto a trovarvi!”. Si è tenuto mercoledì 23 marzo 2022 il concorso gastronomico interregionale di cucina all’Istituto Statale Polispecialistico San Paolo di Sorrento, con il maestro Enrico Cosentino.

Foto 3 di 5









“Una gara all’ultima spadellata quella che si è svolta ieri all’Istituto San Paolo di Sorrento. Una sfida interregionale durante la quale gli studenti hanno proposto una reinterpretazione degli scialatielli del famoso chef Enrico Cosentino – ha detto l’Assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania, Lucia Fortini -. Eventi come questo offrono una concreta opportunità di crescita personale e lavorativa per i nostri ragazzi che vogliono confrontarsi per imparare i segreti del mestiere e, perché no, diventare un giorno professionisti affermati nel mondo del food”.

“Sono rimasta affascinata dall’organizzazione di questa scuola, dalla bravura e disciplina dei suoi allievi e, ammetto, ho gustato tutti i piatti cucinati e serviti dagli studenti – ha continuato -. Ringrazio di cuore la Dirigente Lia Mascolo e tutto il personale scolastico docente e non docente per avermi fatto vivere una serata magica grazie alla passione, alla cura e all’energia di tutta la comunità. Tornerò presto a trovarvi!”