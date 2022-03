Sorrento, Claudio d’ Esposito ( WWF) “Cosa vogliamo: la PACE o sconfiggere PUTIN?” . Pubblichiamo un post sul facebook personale di Claudio d’ Esposito perchè noi di Positanonews lo condividiamo totalmente , ricordiamoci come la nostra Costituzione, che fu frutto del travaglio di tutte le forze politiche, di destra e sinistra, dopo una terribile guerra all’articolo 11 dice che “L’italia RIPUDIA la guerra..” , un termine fortissimo, un impegno fondamentale , alla base dei nostri principi, che sembrano aver dimenticato tutti dopo pochi giorni di guerra di due paesi vicini come Russia e Ucraina con una complessità da capire ECCO IL POST Ma cosa mettono nei vaccini?

Tante persone per denunciare anche solo abusi e sopraffazioni contro la Natura spesso non vogliono esporsi … per quieto vivere o perchè temono chissà quali ripercussioni… eppure in questi giorni noto che in tanti (???) sono divenuti all’improvviso CORAGGIOSI, ALTRUISTI, EROI, EUROPEISTI e … GUERRAFONDAI … al punto di invocare e chiedere che l’Italia entri in un conflitto mondiale per “sconfiggere” un impero col quale fino a ieri facevamo affari e condividevamo cultura e relazioni … ma che oggi è divenuto il “nostro peggior nemico”????

Pare infatti che… tra talk show e articoli di pennivendoli vari… si vada invocando ed auspicando… a destra e a manca… una GUERRA… con enormi rischi nucleari… senza minimamente temere decine di milioni di morti che tale conflitto causerebbe (si calcolano 90 milioni di morti nei primi 45 minuti… è assurdo ma c’è da augurarsi di essere conteggiati nei primi minuti!)

Ma siamo certi che sia così?

Perchè se NON è quello che noi ITALIANI vogliamo, allora, troviamo presto il modo di sbarazzarci dei “DRAGHI” che sobillano e soffiano su dollari & armi… prima che sia troppo tardi!

Perchè sia ben chiaro cosa vogliamo: la PACE o sconfiggere PUTIN? Delle due l’una! Smettiamo di far parlare lo stomaco e le parti basse… e iniziamo a tirar fuori quel che resta della machiavellica italica diplomazia, che l’epoca dei ring mediatici ad oltranza e della rabbia da social, capitanata dal “Governo dei migliori”, sembrerebbe aver fatto scomparire del tutto.