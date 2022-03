Sorrento, circumvesuviana: domani proclamato lo sciopero generale. Qui le corse garantite

In data 8 marzo 2022 è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore dalla sigla sindacale USB – Unione Sindacale di Base.

Motivazioni dello sciopero: contro le molestie sui luoghi di lavoro, per i diritti e contro le disparità salariali di genere, per la difesa della legge 194, la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Vengono di seguito elencate le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle fasce di garanzia.

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero

Servizio garantito dalle ore 6:18 alle ore 8:02 e dalle ore 13:18 alle ore 17:32

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

fascia operatività servizio dalle ore 6:18 alle ore 08:02

da Napoli per

Sorrento 06:18

Sarno 06:28

Baiano 06:26

Poggiomarino 06:35

Torre d. Greco via CDN 07:02

da Nola per Baiano 06:54

da Poggiomarino per Sarno 07:02

per Napoli da

Sorrento 06:24

Sarno 06:34

Baiano 06:32

Poggiomarino 06:28

Torre d. Greco via CDN 06:37

Pomigliano D’Arco 06:36

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

fascia operatività servizio dalle 6.18 alle 8.02

da Napoli per

Sorrento DD 08:00

Sarno 07:40

Baiano 08:02

Poggiomarino 07:47

Torre d. Greco via CDN 07:26

per Napoli da

Sorrento DD 08:00

Sarno 07:22

Baiano 07:44

Poggiomarino 07:40

Torre d. Greco via CDN 07:49

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per

Sorrento DD 13:36

Sarno 14:04

Baiano 13:38

Poggiomarino 13:23

Torre d. Greco via CDN 13:50

per Napoli da

Sorrento 13:36

Sarno 13:22

Baiano 13:44

Poggiomarino 13:40

Torre d. Greco via CDN 14:37

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 17:06

Sarno 17:16

Baiano 17:14

Poggiomarino 17:23

Torre d. Greco via CDN 17:02

per Napoli da

Sorrento 16:48

Sarno 17:22

Baiano 16:56

Poggiomarino 17:16

Torre d. Greco via CDN 17:01

STRIKE NOTICE

FROM THE BEGINNING OF SERVICE TO 6h18am | FROM 8h02am TO 1h18pm | FROM 5h32pm TO THE END OF SERVICE