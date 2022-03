Sorrento Calcio, Mezavilla si racconta. Adriano Mezavilla, classe ’83 è il centrocampista più esperto del Sorrento. Dopo svariate esperienze in serie C, B e A, il calciatore Italo-Brasiliano è approdato in penisola nel settembre 2020 e di questa scelta pensa: “Sorrento è un’altra bellissima parentesi della mia carriera, indosso questi colori con grande orgoglio. E proprio questo orgoglio – continua – mi consente di avere questa mentalità ‘da giovane’, ai quali consiglio sempre di alimentare la passione per questo sport, con tanti sacrifici e senza mai risparmiarsi”. A proposito del calcio poi: “A me ha insegnato tanto – dichiara il rossonero -, specialmente qui in Italia, dove sono arrivato a 17 anni, quando parlavo solo portoghese”. Domani il Sorrento ospiterà il Nola in un match in cui entrambe le compagini andranno alla ricerca spasmodica di punti: “La gara di andata grida vendetta, soprattutto per il gol regolare che mi fu annullato. Dobbiamo raggiungere al più presto la salvezza e ci riusciremo solo mettendo in campo la grinta che ci ha portato a quota 40 punti”, conclude.