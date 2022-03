Sorrento Calcio – Ludovico Del Sorbo: “Non pensavo che avrei giocato nella prima squadra quest’anno”

Cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia e della Salernitana, Ludovico Del Sorbo, a soli 17 anni, è diventato il titolare del Sorrento senza che se l’aspettasse. “Sinceramente quest’anno, prima del ritiro, pensavo che avrei giocato con la Juniores per poi essere aggregato alla prima squadra, però pian piano ho capito che si stava avvicinando il momento delle partite vere. Questo è tutto un altro calcio rispetto al settore giovanile – esordisce -. Un percorso utile perché: “A livello personale posso essere soddisfatto sin qui, ma consapevole che posso crescere tanto nel gioco con i piedi, nelle uscite alte ed in generale nel trasferire sicurezza ai compagni che mi “comandano” e che mi danno i giusti consigli per stare tranquillo e gestire i diversi momenti della gara” – continua -. Dieci presenze in rossonero di cui 9 in campionato ed una in campionato per Del Sorbo che riconosce anche l’importanza di avere volzone come compagno di squadra: “Tra noi portieri il rapporto è davvero splendido, cementato anche dal fatto che in trasferta siamo sempre in stanza insieme. Volzone, che è il più maturo, aiuta noi più giovani anche a mettere in pratica le indicazioni del preparatore Uliano”. Poi, sulla prossima partita contro il San Giorgio: “Ci aspetta un impegno molto insidioso contro una squadra che è alla disperata ricerca di punti per la salvezza. Ci dispiace per l’assenza forzata dei tifosi” – conclude -.