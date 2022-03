Sorrento Calcio: il punto della situazione. Il Sorrento, in seguito alla sconfitta nel derby con il San Giorgio, è stato raggiunto dalla Casertana con la quale si ritrova al settimo posto in classifica con 40 punti. Ora, dopo la sosta, i rossoneri affronteranno il Nola allo Stadio Italia. Diversa è la situazione del Sorrento Juniores, che occupa il primo posto in solitaria, a 3 punti di vantaggio sul San Giorgio. Nel prossimo turno, i ragazzi di mister Russo ospiteranno il Francavilla, terzo in classifica a 9 punti dalla capolista.