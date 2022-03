Sorrento. “Avanti tutta!”: dal Comune, un manuale per navigare senza pericoli nel mare di internet. Si chiama “Avanti tutta” ed è un manuale che si rivolge agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, per portare alla loro attenzione le potenzialità ed i pericoli nei quali si possono imbattere nella navigazione in internet. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale di Sorrento, che ha donato agli alunni e alle loro famiglie, e ai docenti questa utile guida edita dalla casa editrice I Quindici, storicamente impegnata nella produzione di libri dedicati all’infanzia ed ai giovanissimi.

Foto 2 di 2



Questa mattina, presso l’istituto comprensivo Torquato Tasso, la consegna dei volumi, alla presenza del sindaco, Massimo Coppola, della dirigente scolastica, Marianna Cappiello e di una rappresentanza di insegnanti.

“L’utilizzo della rete, e dei social, si inserisce in un importante percorso di crescita umana e culturale – ha spiegato il primo cittadino – Al tempo stesso, però, non devono essere trascurati rischi e pericoli, come la diffusione di pratiche illegali violente quali il cyberbullismo o la dipendenza da internet. Rispetto a questo, ognuno di noi è chiamato a svolgere un ruolo attivo, ad esercitare azioni di vigilanza e ad agevolare un uso corretto e responsabile delle nuove risorse, che si rendono disponibili in numero sempre crescente”.