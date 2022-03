Sorrento, aumentano i prezzi per le corse via mare. E a Positano? La riflessione

Sorrento è pronta a rivedere i prezzi del ticket per accedere alle vie del mare: proprio ieri si è tenuto un incontro in regione che prevede un aumento dei prezzi del 5% circa, con cifre che restano invariate per residenti e pendolari. Il provvedimento sembra poter andare in porto in seguito alla richiesta da parte degli armatori al colloquio con l’amministrazione comunale, che hanno fatto più volte riferimento a questa necessità per sopperire all’aumento vertiginoso dei prezzi del carburante, oltre ad un flusso turistico notevolmente ridotto negli ultimi anni che ha portato a drastiche perdite sui bilanci. Le modifiche ai prezzi in programma a Sorrento rendono inevitabile una riflessione sui trasporti a Positano, che ultimamente è sommersa di turisti in arrivo dalle vie del mare. Sarebbe meglio aumentare i prezzi anche per la città verticale, visto l’enorme flusso di persone in arrivo dai trasporti marittimi?