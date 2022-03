Sorrento appello urgente per una famiglia ucraina da ospitare una donna con due bambini piccoli in fuga dalla guerra. Sta per arrivare a Sorrento e al momento non si riesce a trovare una sistemazione a lanciare l’appello è Rosario Fiorentino che si sta dando da fare con il sindacato patronato trovare sistemazione È un appello urgente se possibile qualcuno che possa accogliere questa piccola famiglia almeno momentaneamente

