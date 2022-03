Sorrento appello urgente per una famiglia ucraina da ospitare una donna con due bambini piccoli in fuga dalla guerra. Si faccia unità di crisi come con il Covid

Sorrento appello urgente per una famiglia ucraina da ospitare una donna con due bambini piccoli in fuga dalla guerra. Sta per arrivare a Sorrento e al momento non si riesce a trovare una sistemazione a lanciare l’appello è Rosario Fiorentino che si sta dando da fare con il sindacato patronato trovare sistemazione È un appello urgente se possibile qualcuno che possa accogliere questa piccola famiglia almeno momentaneamente. Anche la Chiesa si sta impegnando in Penisola Sorrentina , con la Diocesi di Castellammare di Stabia e la Charitas, mentre la protezione civile di Sant’Agnello è diventata il fulcro della raccolta di aiuti che vengono portati a Napoli , come altri della Campania, per poi arrivare in Polonia per l’Ucraina martoriata da questa guerra con la Russia. Questa sera un’amico, lucido e molto addentro alle problematiche , ci ha fatto riflettere sull’opportunità di fare un’unità di crisi come con il Covid. I servizi sociali vengono ben pagati e hanno una struttura all’ex Arips, magari si potrebbe anche trovare uno spazio momentaneo lì, in ogni caso è opportuno organizzarsi per fare rete fra associazioni, chiese, comuni, protezione civili, esattamente come è successo durante l’emergenza per la pandemia da coronavirus Covid – 19 .

