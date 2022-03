Sorrento, annullate deleghe al comune. Fiorentino: “Tener conto di professionalità e passione”

Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola ha ritenuto opportuno, con ordinanza numero 10 del 18 marzo 2022, operare la revoca delle deleghe assessorili per una nuova valutazione relativa anche ad un eventuale riassetto istituzionale. Il sindaco intende rilanciare l’azione di governo della città. Era necessario rimodulare l’esecutivo e la distribuzione delle deleghe tenendo conto delle competenze professionalità e la passione che ognuno deve fornire. È il commento di Rosario Fiorentino, figura molto rilevante a Sorrento come ex vicesindaco ed esponente sindacale e rappresentante di Flaica CUB. Coppola ha dunque deciso di revocare con effetto immediato le deleghe conferite agli assessori come da decreto, sottolineando che fino a nuovo decreto restano in carico al sottoscritto le deleghe a tutte le materie, ferma restando la nomina a Vice-Sindaco dell’Assessore Gianluigi De Martino.