Sorrento: anche oggi raccolti i rifiuti ingombranti da Marina Grande. “Continua con grande impegno la nostra azione di ritiro di rifiuti ingombranti e la consequenziale differenziazione per la salvaguardia ambientale del nostro territorio – ha detto il Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, da sempre particolarmente impegnato nei confronti dell’ambiente -. Anche oggi gli addetti di Penisola Verde hanno ritirato, a Marina Grande, diversi quintali di materiali per avviarli al corretto smaltimento. Perché è importante non solo liberarsi di ciò che non usiamo più, ma assicurarsi che questi oggetti vengano smaltiti correttamente, per una Sorrento sempre più Green”.

Foto 3 di 4