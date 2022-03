Sorrento. Al via le istanze per ottenere il titolo di maestro artigiano

Entro il 30 marzo prossimo, è possibile inviare l’istanza per ottenere il titolo di maestro artigiano.

“Si tratta di un importante riconoscimento che attesta l’esperienza dell’artigiano e valorizza la specializzazione, nonché la tradizione e l’identità del luogo dove opera – spiega il consigliere comunale Desiree Ioviero – Possono ambire al titolo tutti gli artigiani iscritti alla sezione artigianato della Camera di Commercio di Napoli che sono ancora in attività, che abbiano 10 anni di anzianità di iscrizione e che evidenzino il proprio impegno professionale in un curriculum”.

L’istanza si trasmette per via telematica alla Camera di Commercio di Napoli. In caso di accoglimento, il titolo comparirà all’interno del certificato camerale.

Per la redazione dei curricula in formato europeo e l’invio della domanda alla Camera di Commercio di Napoli sarà disponibile il personale dell’Ufficio Informagiovani, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 18 alle 20, e martedì e giovedì dalle ore 10 alle 13.