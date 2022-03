Sorrento, al via i corsi di avvicinamento all’agility dog presso l’area di sgambamento di Villa Fiorentino

L’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento, in collaborazione con Penisolaverde e Fondazione Sorrento, offrono l’opportunità ai cittadini e ai loro amici a quattro zampe di seguire una giornata di approccio all’agility dog. Si tratta di una disciplina sportiva nella quale i cani affrontano diversi ostacoli, con lo scopo di evidenziare il piacere e l’agilità dell’animale nel collaborare con il conduttore che deve seguirlo comunicando con esso, dandogli dei comandi e accompagnandolo in tutto il percorso.

Tre le date in calendario per tutti gli interessati, che si svolgeranno presso l’area di sgambamento di Villa Fiorentino: sabato 5 marzo, sabato 2 aprile e sabato 7 maggio, dalle ore 8.30 alle 11.30.