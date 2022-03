Sorrento, addio a Gerardo Gargiulo. Raffaele Lauro: “Grande professionista”

La scomparsa di Gerardo Gargiulo, amico carissimo e indimenticabile, mi addolora profondamente. Scrive Raffaele Lauro, che esprime il suo cordoglio nei confronti della famiglia addolorata dalla perdita. Mi stringo, nel momento del distacco, con affetto fraterno e con sentimenti di umana partecipazione, alla famiglia Gargiulo, in particolare alla figlia Emy, alla sorella Giuliana e al fratello Fabrizio. Erede di una storica famiglia sorrentina, Gerardo è stato un grande professionista e un protagonista assoluto della vita politica, amministrativa, imprenditoriale, culturale e artistica di Sorrento. Tessitore di relazioni e di rapporti amicali con il mondo politico e dello spettacolo, non solo a livello nazionale, naturalmente dotato di una personalità eclettica, multiforme, vitale, vivace e magnetica, riusciva a coinvolgere amici, conoscenti e, persino, avversari politici, con la sua allegria travolgente, fatta di humanitas, di simpatia e di intelligente ironia. Ricorderò sempre le sedute di giunta municipale, nel corso delle quali, riusciva a sdrammatizzare anche momenti di tensione con una battuta liberatoria e con la sua fragorosa risata. Una risata che mi riecheggia, in quest’ora triste, nella mente e il cui ricordo mi conforta.