Sorrento Academy, i top 5 della settimana.

U14 – Riposo U15 Prov. – Riposo

U15 Reg. – Antonino Cardillo (ATT): pur cedendo il passo all’attrezzatissimo Sant’Aniello di Gragnano, Antonino ed i suoi compagni non hanno certo sfigurato. Sconfitti per 2-1 al termine di una prestazione tutto sommato da non cestinare del tutto, i ragazzi di mister Amato hanno tanto da recriminare in primis a loro stessi. La buona prova di Antonino, pur senza reti all’attivo, è un punto da cui ripartire per tornare al successo già dalla prossima occasione utile.