Sono un tipo da Futsal perché…Francesco De Gregorio

Nella rubrica “sono un tipo da Futsal perché” ha parlato Francesco De Gregorio. Il centrale, classe ’90, è stato prima un giocatore di calcio poi “ci ha pensato la vita a cambiare le carte in tavola” – come lui stesso spiega; la passione per questo sport è diventata un’esigenza e una valvola di sfogo che sul campo si tramuta in adrenalina pura. Del Futsal è bello “il continuo capovolgimento di fronte, ogni partita ha una storia a sé e può essere messa in discussione in qualsiasi momento”. Ex Scafati e Santa Maria, per Francesco l’esperienza a Sorrento è “una sfida bella e stimolante”, mentre naturalmente “la speranza è che quella di centrare presto l’obiettivo salvezza per continuare insieme al gruppo il cammino intrapreso con mister Breglia “.