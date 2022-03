Si programmano, forse, la manifestazioni pasquali a Minori. Domani riunione cruciale

Minori, Costiera amalfitana Manca un mese alla Settimana Santa e ci sarebbe la possibilità di poter organizzare le tanto celebrate manifestazioni legate alla Passione e Resurrezione del Cristo.

La preparazione e volontà di tanti giovani e meno giovani sarebbe sufficiente a portare il tutto alla perfezione, superando eventuali ritardi. Le funzioni pasquali sono strettamente legate al turismo, compreso quello storico-religioso.\

I Battenti (o flagellanti) e la processione del Cristo morto hanno da sempre richiamato a Minori, ex diocesi autonoma con propio vescovo residente, tanta gente attratta principalmente dalla processione del Venerdi santo che, di sera, attraversa le vie principali del borgo, illuminate da sole fiaccole, lumini e bracieri. Fiaccole e lumini che, tra l’altro, vengono sistemati persino sullo specchio di mare e sugli scogli consegnando all’occhio del visitatore uno spettacolo sublime.

Gli stessi Battenti, anche grazie ai loro canti, sono stati oggetto di studio da parte di musicologi e storici Da più parti si spera che non vengano frapposti intoppi e restrizioni anche perchè ovunque si verificano assembramenti (stadi, mercati, spettacoli, ecc.)

E tra un pò di giorni dovremmo dare addio all’emergenza.

In una riunione programmata per domenica prossima 20 si dovrebbe decidere in merito.