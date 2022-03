Sharon Prisco nella storia! Super risultato della pugile agli Europei

Sharon Prisco è nella storia. Qualche settimana fa, la pugile era intervenuta in esclusiva ai microfoni di Marco Palomba e Carlo Ametrano in vista degli Europei che… sono andati alla grande. Sharon ha infatti concluso al secondo posto, e di ritorno dalla Croazia, ha dichiarato in esclusiva:

Ciao Sharon, buongiorno e grazie. Che spettacolo questi Europei: come è andata?

“E’ stata un’esperienza fantastica. Aspettavo quest’Europeo da tanto. La medaglia l’ho veramente sudata. Ho combattuto in quattro match, uno più difficile dell’altro. Sono davvero felicissima”.

Quale match ti ha messo maggiormente in difficoltà?

“La semifinale contro la georgiana, che era anche la favorita. La prima ripresa infatti l’ho persa. Durante la seconda però, mi metto all’angolo e penso a quello che devo fare e, grazie anche all’aiuto del mio maestro, vinco 5-0 e riesco a portare a casa la vittoria. Per questo ti dico: è stato il match più duro, perché ero partita male ma alla fine sono riuscita a rialzarmi”.

A livello fisico com’è stata la preparazione?

“La preparazione, svolta ad Assisi e poi in Croazia, è stata importantissima. Ci siamo allenate tra di noi: la concentrazione era altissima e non abbiamo mai staccato gli occhi dal nostro obiettivo. Tutti i giorni eravamo in palestra per prepararci al meglio alle sfide”.

Quali sono i tuoi prossimi impegni?

“Senza dubbio un po’ di riposo. Mi auguro ovviamente qualche altro torneo con la Nazionale, anche perché così dovrebbe essere. Per ora, testa solo all’Italia”.

Il tuo sogno nel cassetto?

“Ovviamente spero di arrivare alle Olimpiadi, sarebbe il mio grande sogno.. e da lì ovviamente vincere l’Oro!”

Se vuoi ascoltare l’intervista a Sharon Prisco clicca sul link che segue: http://chirb.it/kmpGnJ