Seguimi – Il 18 aprile il Papa accoglierà gli adolescenti provenienti da tutta Italia

Roma – Il Santo Padre incontrerà gli adolescenti, il prossimo lunedì dell’Angelo, 18 aprile 2022, in Piazza San Pietro. Questa iniziativa dal titolo #Seguimi è rivolta a tutti i ragazzi della Chiesa italiana dai 12 ai 17 anni provenienti da diocesi, parrocchie, movimenti e associazioni. Il pellegrinaggio degli adolescenti vuole essere un’esperienza di comunione fraterna: con i compagni di viaggio, attraverso la condivisioni di piccoli e grandi bisogni quotidiani; con i coetanei che si incontreranno, per la sorpresa di una prossimità che rende presente tutta l’Italia; con la Chiesa, che è “solo” comunione, una comunione tra Terra e Cielo, tra donne e uomini testimoni della fede nel Signore risorto di tutti i tempi. In un tempo come quello che stiamo attraversando, un appuntamento del genere ha il carattere della follia unito a un po’ di coraggio sapiente e alla passione che guida da sempre gli educatori cattolici. L’incontro si svolgerà in Piazza San Pietro e con ogni probabilità sarà il primo in piazza dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia: ovviamente l’organizzazione è impagnata nello studio e la messa a punto di dispositivi per evitare assembramenti pericolosi garantendo tutte le norme di sicurezza richieste dalle autorità sanitarie, per questo motivo, sebbene l’accesso in Piazza San Pietro sia gratuito, sarà consentito solo a coloro che si saranno muniti di biglietti che devono essere richiesti preventivamente dai responsabili del gruppo di ragazzi attraverso l’iscrizione al sito:https://iniziative.chiesacattolica.it/EventiCEI/page.jsp?action=landing&eventid=CEI-APPUNTAMENTO-20631. L’incontro prevede un momento di dialogo fra il Santo Padre e gli adolescenti, seguito da una Veglia di preghiera che avrà al centro l’ascolto e la meditazione del capitolo 21 del vangelo di Giovanni. Ai ragazzi verrà chiesto di rinnovare la propria fede davanti alla tomba dell’Apostolo, condividendo ansie, dubbi ma anche la speranza.

a cura di Luigi De Rosa

Questo il link dove trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare all’evento: https://giovani.chiesacattolica.it/cpt_pt/adolescenti-a-roma-il-prossimo-18-aprile/