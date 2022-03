Scomparso Carmine da Castellammare, ricerche anche a Sorrento

Castellammare di Stabia ( Napoli ) È scomparso da quasi tre giorni. Carmine Zurlo è uscito di casa a Castellammare lunedì mattina e non è più tornato.

A chiedere aiuto per la scomparsa del ventottenne è la sorella Rossella: “Aiutateci per favore. Non abbiamo più notizie di mio fratello da lunedì mattina.

Si chiama Carmine”.

Al momento della scomparsa aveva una maglia bianca marca nike, jeans chiaro, scarpe bianche e giubbino modello stone island.

Spiega la sorella: “Chiunque l’abbia visto in quella giornata o nei giorni successivi per favore mi contatti al numero 3343882876 .Anche la più piccola informazione può esserci utile.

È scomparso da Castellammare di Stabia a bordo di una twingo nera”.

Ricerche anche in Penisola Sorrentina da Vico Equense a Sorrento. Aiutiamoli