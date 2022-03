Scala: le limitazioni stradali dal 7 al 10 marzo per il ripristino della segnaletica. L’Amministrazione comunale di Scala, in Costiera Amlafitana, ricorda che a partire dalle ore 06.00 di Lunedì 7 Marzo p.v. da Via Senite fino all’ incrocio con Via Casa Romana è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni per consentire il ripristino della segnaletica stradale:

– divieto di sosta con rimozione

– restringimento della carreggiata

– il limite di velocità a 30 km/h

– il senso unico di marcia alternato

Per opportuna conoscenza si allega Ordinanza del Responsabile della Polizia Municipale e si raccomanda la piena collaborazione.