Scala, il sindaco annuncia la positività al Covid: “Si continua a lavorare anche da casa”. Tra i cittadini positivi al Coronavirus, a Scala, in Costiera Amalfitana, c’è anche il sindaco Luigi Mansi:

“Vi comunico che stamattina mi sono sottoposto al test antigenico che ha rilevato la mia positività al Covid-19 – ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Facebook il primo cittadino -. Come ben sapete, da diversi giorni sono a casa in quarantena fiduciaria, in quanto, inizialmente mia figlia e a seguire mia moglie e mio figlio sono risultati positivi. Stiamo tutti bene e si continua a lavorare anche da casa”.