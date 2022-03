Scala festeggia la vita: auguri a Nonna Carmela, che compie 100 anni! Oggi, 7 Marzo 2022, Scala festeggia la vita, le proprie radici, la propria memoria autentica attraverso i 100 anni di Nonna Carmela.

Il Sindaco Luigi Mansi e l’Amministrazione Comunale di Scala, in occasione dei suoi 100 anni, formulano con grande emozione i più sentiti e sinceri auguri di buon compleanno alla cara nonna Carmela, prezioso scrigno di tradizioni, di valori culturali, civili e religiosi che rappresentano per noi e per tutta la Comunità di Scala un modello da seguire, da preservare e da tramandare alle nuove generazioni.