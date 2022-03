Scala, aumenta a 2 e 3 euro l’ora la sosta sulle strisce blu. L’opposizione “Assurdo”. Replica e controreplica

Caro gruppo di maggioranza Scala che cambia, è sempre bello riuscire ad avere delle risposte soprattutto dalla vostra pagina facebook.

Saremmo ancora più orgogliosi se ci venissero date risposte a tutto ciò da noi chiesto.

Ma a questo punto specifichiamo meglio il concetto.

1) E’ vero negli anni di PANDEMIA 2020 e 2021 non ci sono stati aumenti (ci mancava solo questo!) ma rispetto al 2019 cosa è cambiato? Vi ricordate tutte le questioni da noi sollevate? O le avete rimosse?

2) Per voi non è un aumento adottare una tariffa per tutto l’anno e non più per 5 mesi?

Cari concittadini pensate al turista che il mese di novembre viene a Scala e deve pagare 2 euro per la prima ora e 3 euro per le successive.

Ma ci rendiamo conto?

Avete mai sentito parlare di DESTAGIONALIZZAZIONE?

3) Cosa offriamo al cittadino dal punto di vista turistico?

COSA E’ STATO FATTO IN QUESTI DUE ANNI PER MIGLIORARE L’OFFERTA TURISTICA?

Vi abbiamo sollecitato più e più volte dicendo che era il momento giusto per recuperare il tempo perso ma come sempre non siamo stati ascoltati!

4) A questo punto rispondeteci una volta e per sempre: QUAL È LA VOSTRA POLITICA TURISTICA?

5) come mai il servizio ad oggi non è stato ancora affidato?

Come verrà affidato?

Rimarrà tutto uguale? (Pagamento con carta di credito inesistente come ormai da anni, macchinette poste a distanze assurde dai posti auto ecc ecc)

Forse tutte queste risposte si DEVONO dare non solo a noi ma soprattutto alle strutture ricettive del nostro paese!

Passando alle zone ztl, ben vengano (risolvere la situazione di via Belvedere è stata una delle nostre prime interrogazioni appena insediati!!!!) però poi con calma ci spiegherete quella di via Luogo…