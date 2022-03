Scabec: la presidente Tartaglione convoca l’assemblea dei soci.

A poche settimane dal caos che ha investito la Società la società della Regione Campania nata per la valorizzazione del patrimonio culturale, convocato consiglio dei soci.

Il consiglio di amministrazione della Scabec – società in house della Regione Campania – si è riunito quest’oggi presso la sede di via Generale Orsini, a Napoli. Al di là di alcune ratifiche su questioni ordinarie, sul prosieguo delle attività relative a “Procida 2022” e ad altri progetti di rilievo, la presidente della Scabec, Assunta Tartaglione, ha convocato l’assemblea dei soci per la prossima settimana al fine di deliberare sui seguenti punti: la situazione del personale della Scabec e l’adozione delle procedure di assunzione, l’aggiornamento del piano triennale delle attività e le deleghe ai componenti del consiglio di amministrazione.

Il cda di Scabec S.p.A.