Sarno , Regione Campania sotto accusa, indagini della Procura di Torre Annunziata come scrive sul Mattino Dario Sautto

Gestione degli impianti dei depuratori, carenze nelle reti fognarie, cattiva gestione dei fondi stanziati e degli oneri di depurazione incassati in bolletta, opere incompiute. Il nuovo filone investigativo dell’inchiesta «Rinascita Sarno» stavolta coinvolge direttamente la Regione Campania. Ieri mattina, su delega della Procura di Torre Annunziata, i carabinieri del comando gruppo per la tutela ambientale di Napoli hanno dato esecuzione ad un ordine di esibizione di documentazione nei confronti di tre uffici della Regione Campania Direzione Generale Difesa Suolo e Ambiente, Ufficio Centrale Grandi Opere e Bonifiche e Ufficio Speciale Centrale Acquisti e procedure di finanziamento ma anche dell’Ente Idrico Campano, Società Gori (con sede a Ercolano) e Consorzio di Bonifica Integrale-Comprensorio Sarno (con sede a Sarno). Una corposa acquisizione di atti e documenti che servirà agli inquirenti per accertare eventuali omissioni da parte delle pubbliche amministrazioni che dovevano controllare e verificare lo stato dei lavori per l’efficientamento dei depuratori e il collettamento, ma anche per ricostruire i flussi di denaro, in parte stanziati negli ultimi venticinque anni, ma mai veramente utilizzati per la bonifica del fiume Sarno, usati male, sprecati o addirittura persi.

I CONTROLLI

Attività di controllo e verifica che sarebbero servite ad «interrompere le attività illecite che influiscono negativamente sullo stato di salute del fiume Sarno» secondo gli inquirenti. Dopo la mappatura che ha riguardato decine di aziende che sversano direttamente nel corso d’acqua, con decine di scarichi illegali sequestrati, e la seconda fase che ha riguardato l’intera rete fognaria di una ventina di Comuni con fognature assenti o non collettate ai depuratori e i reflui fecali sversati direttamente nel Sarno, adesso l’attenzione si sposta sulla gestione regionale, presente e passata. Al di là dei quaranta progetti già previsti di qui al 2025 per la bonifica del Sarno, dunque, c’è da fare chiarezza su come siano stati spesi i fondi finora, nonostante le gestioni commissariali che avrebbero dovuto semplificare e accelerare le procedure. Per oltre vent’anni, sull’emergenza ambientale del fiume Sarno è stato perso tempo e gli inquirenti lavorano insieme alla Procura di Torre Annunziata anche Nocera Inferiore e Avellino vogliono capire se ci siano state omissioni, dunque responsabilità precise. Se oggi la grande opportunità per il fiume Sarno è rappresentata anche dai fondi Pnrr, in realtà finanziamenti e progetti vanno avanti da tempo e avrebbero dovuto garantire già la realizzazione delle reti fognarie e il funzionamento a pieno regime dei due depuratori di Castellammare di Stabia e Scafati. Invece, ci sono intere città tuttora sprovviste di fognature e spesso, dove sono state realizzate le reti fognarie, non esiste il collettamento ai depuratori. Risultato: «Le acque nere delle abitazioni scrive in una nota il procuratore Nunzio Fragliasso vengono riversate direttamente nel fiume Sarno, contribuendo ad aggravarne l’inquinamento» che incide anche sull’aumento di alcune patologie nel territorio del bacino idrografico. Nel corso dei primi rilievi durante e dopo il lockdown, è emerso che gran parte dell’inquinamento del fiume Sarno è causato proprio dagli scarichi fecali domestici che le fognature immettono nel corso d’acqua.

ONERI E BOLLETTE

Dunque le indagini sono volte ad approfondire «le modalità di gestione delle acque reflue e lo stato di avanzamento delle opere fognarie e dei collettori di collegamento ai depuratori esistenti» e in particolare le modalità di gestione, il funzionamento e lo stato di manutenzione degli impianti depurativi, con particolare attenzione a quello di Scafati, per capire anche se siano stati eventualmente stanziati fondi per adeguare gli impianti. C’è da capire anche a quanto ammonta l’importo complessivo degli oneri di depurazione chiesti ai cittadini e incassati attraverso le bollette, ma soprattutto come vengano poi utilizzati quei fondi, che dovrebbero garantire «attività a tutela del corso d’acqua interessato dal grave inquinamento». L’inchiesta vede i carabinieri del Noe di Napoli e Salerno impegnati incessantemente ormai dal maggio 2020 insieme a carabinieri Forestali, Corpo delle Capitanerie di Porto e Polizia della Città Metropolitana di Napoli, con la collaborazione tecnica dell’Arpac. Sono già state controllate 449 aziende che ricadono nel territorio del bacino idrografico del Sarno (conciarie, tessili, conserviere, di smaltimento rifiuti), con 74 sequestri (di aziende, parti di esse e condotte abusive) e l’arresto di due persone (confermato dal Tribunale del Riesame), mentre sono state denunciate a piede libero altre 264 persone per una serie di reati in materia ambientale, tra i quali anche inquinamento ambientale.