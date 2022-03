Sant’Antonio Abate la sindaca Ilaria Abagnale unica donna consigliere della Città Metropolitana di Napoli È ufficiale, il sindaco di Sant’Antonio Abate Ilaria Abagnale è consigliere della Città Metropolitana di Napoli e vi entra come unica rappresentante delle quote rosa. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro costante condotto sul territorio e alla rete di relazioni istituzionali intessute nel corso dei suoi quasi tre anni di mandato. Emozionata ne dà annuncio sul proprio profilo istituzionale. “Sono orgogliosa di poter ufficialmente comunicare alla cittadinanza che con 3.235 preferenze sono stata eletta Consigliere della Città Metropolitana di Napoli. Per i prossimi cinque anni sarò l’unica donna a sedere fra i banchi dell’assemblea. Un incarico che rappresenta per me un grande attestato di stima a cui intendo rispondere con il forte senso di responsabilità finora dimostrato durante la mia esperienza politica, impegnandomi a rappresentare un genere ancor poco affermato in ruoli apicali o in organi di amministrazione degli Enti. Un impegno che porterò avanti con determinazione per non disattendere la fiducia di tutti gli amministratori locali che hanno partecipato alla consultazione e che ringrazio per aver creduto nella mia persona e nell’operato pragmatico e realistico che da circa tre anni metto al servizio della comunità di Sant’Antonio Abate in qualità di Sindaco.”

Un vero e proprio modello amministrativo quello messo in campo dall’amministrazione Abagnale che è osservato e preso ad esempio da tanti amministratori dei paesi limitrofi e le cui potenzialità, già da domani saranno messe a servizio dell’intera provincia di Napoli grazie all’impegno della prima cittadina abatese che proprio in questa prospettiva aggiunge “Instaurando un dialogo diretto e costante con le varie istituzioni locali, al fine di esercitare una funzione di congiunzione tra il capoluogo e i territori, svilupperemo con impegno e dedizione le politiche necessarie alla promozione e allo sviluppo di tutti i Comuni dell’ambito metropolitano.” Tanti gli attestati di affetto e stima giunti dalla comunità abatese e da chi ha già avuto modo di incrociarne l’impegno sul campo.

Foto 2 di 2



“Ringrazio il dott. Gaetano Manfredi – conclude Ilaria Abagnale – che, in quanto sindaco di Napoli, guiderà anche il prossimo Consiglio metropolitano e grazie al quale, ne sono certa, intraprenderemo un importante percorso di crescita personale e dei nostri territori. Rivolgo, infine, le mie congratulazioni a tutti i colleghi con cui condividerò questa nuova emozionante esperienza e con cui avrò il piacere di affrontare le sfide del cambiamento che ci siamo prefissati come obiettivo.