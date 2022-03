Sant’Agnello , sequestro o no all’housing sociale, si deciderà ad aprile

Continua la vicenda giudiziaria dell’housing sociale di Sant’Agnello, che si annuncia lunga e tortuosa. In questo momento la battaglia legale si incentra sulla richiesta di sequestro del complesso , dopo il dissequestro avvenuto l’anno scorso. Due i procedimenti , un ricorso in cassazione con rinvio al Tribunale della Libertà di Napoli e uno al Gip di Torre Annunziata, entrambi sono stati accorpati. In settimana dopo la memoria di due pagine del pubblico ministero , gli avvocati di controparte hanno chiesto termine per depositare memorie articolate con pareri tecnici, ed hanno tempo fino a venerdì prossimo 25 marzo. Quindi il tempo di esaminarle ci vorrà, quantomeno una settimana. E’ evidente che di fronte a una vicenda tanto complessa dal punto di vista urbanistico, simile in qualche modo a quelle di Sorrento e Castellammare di Stabia, che si intreccia con leggi della Regione Campania, sentenze di organi superiori e pareri che alla fine porterebbero a valutazioni dubbie, se non nettamente negative, stando alle valutazioni dell’accusa, sulla possibile realizzazione del fabbricato, si annuncerà una lunga battaglia tecnico-giuridica dall’esito incerto e probabilmente condizionata da una possibile prescrizione. In caso contrario la vicenda potrebbe avere anche degli strascichi civilistici per il possibile risarcimento danni, se venisse dichiarato con sentenza l’illegittimità del fabbricato, che è in effetti il pericolo maggiore per gli indagati. Dunque si deciderà tutto ad aprile, ricordiamo che anche l’udienza preliminare ci sarà il 7 aprile.