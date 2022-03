Sant’Agnello ( Napoli ) Posa della prima pietra per la nuova scuola. Sagristani “Pensiamo alle future generazioni” . In diretta sulle pagine facebook e dei social network, Positanonews TV di You tube, twitter, twitch ed instagram, grazie a Lucio Esposito e Sara Ciocio. Il giornale della Costa d’ Amalfi e Sorrento presente per documentare l’inizio dell’opera .Del progetto vi avevamo parlato in anteprima, diversi anni fa, e nel marzo del 2018 avevamo partecipato ad una conferenza di presentazione nella sala consiliare. Un progetto che è finanziato in parte dal Miur.

Proprio in queste ore il Comune ha pubblicato una determina con cui si annuncia l’indizione della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del d. lgs. 50/2016 su piattaforma Telematica TUTTOGARE presso la Centrale di Committenza della Penisola Sorrentina, appunto per la Realizzazione nuova scuola secondaria di 1 grado (scuola media).

La spesa è finanziata nelle modalità sotto riportate:

per 5.003.868,68 euro mediante il contributo già assegnato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007,

per 1.454.861,90 euro mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione, quota vincolata così come stabilito nella delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 23/07/2019;

per 733.666,93 euro mediante alienazione o trasferimento di immobili di proprietà comunale alla via M.B. Gargiulo 25/A, ai sensi dell’art.191 del D.Lgs. n.50/2016;

per 1.006.075,09 euro mediante l’utilizzo del residuo dei fondi CIPE di cui alla Legge 219/81.

Viene inoltre precisato che, rispetto alla delibera di approvazione del progetto esecutivo, è stato incrementato l’importo relativo all’alienazione degli immobili, in quanto l’Ente ha realizzato lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e, di conseguenza, è stato ridotto l’importo da prelevare dall’avanzo di amministrazione.