Sant’Agnello piange l’improvvisa scomparsa dell’80enne Natalina Ercolano, vedova Colonna

Sant’Agnello. All’età di 80 anni si è improvvisamente concluso il cammino terreno di Natalina Ercolano, vedova Colonna. A darne il triste annuncio i figli Francesco con Maria, Luisa con Ciro, Gennaro con Elena, Mario con Danila e Marco con Loredana, le sorelle Palma e Fiorella, i cognati, le cognate, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

Oggi 29 marzo è stata allestita la camera ardente presso l’Arciconfraternita del SS. Sacramento e Natività di Maria Vergine in Sant’Agnello. Le esequi saranno celebrate mercoledì 30 marzo alle ore 9.30 nella Parrocchia dei Santi Prisco ed Agnello in Sant’Agnello.

Dopo la celebrazione eucaristica, per volontà dell’estinta, la salma sarà cremata.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.