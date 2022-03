Sant’Agnello, Ospedale Unico va avanti. Iaccarino “Ad inizio luglio pronto il progetto esecutivo”

Sant’Agnello ( Napoli ) Va avanti il progetto dell’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina fortemente voluto dalla Regione Campania. Sentiamo l’ex sindaco di Piano di Sorrento, delegato per l’amministrazione Sagristani di Sant’Agnello, che ha seguito sin dalle prime battute tutti i passaggi , a quanto pare ci sono buone notizie ” I progettisti stanno lavorando al progetto definitivo. Il cronoprogramma è 30/04 consegna definitivo. Inizi luglio per l’esecutivo Dopodiché bando gara appalto lavori”. E’ l’auspicio di tutti, sono note le problematiche di Sorrento e Vico Equense, inoltre l’ Ospedale sarebbe di riferimento anche per parte della Costiera amalfitana, Positano ha firmato all’epoca la convenzione con tutti gli altri sindaci della Penisola, ma sia Positano che Praiano sono più vicine a Sant’Agnello che al Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. C’era stata preoccupazione per le voragini, ma uno staff di geologi ha vagliato che nel punto dove deve sorgere l’Ospedale non dovrebbero sorgere problemi, in ogni caso si sono attivati per un’opera di bonifica e di monitoraggio per tutto il paese. L’auspicio è che si vada avanti verso una struttura d’ eccellenza