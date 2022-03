Sant’Agnello, la denuncia dai Colli: “Parco giochi in stato vergognoso”

Una lettrice disperata ha contattato la redazione di Positanonews per sperare di dare risalto alla condizione di degrado in cui versa un parco giochi di Sant’Agnello. La zona interessata è ai Colli di Fontanelle, frazione santanellese in Penisola Sorrentina. Il parco giochi ai Colli è in uno stato descritto come “vergognoso”, e una “situazione alla quale ormai da anni nessuno si interessa” – ci scrivono. Carte, sigarette, erbacce, immondizia di ogni tipo, ma ciò che preoccupa maggiormente non è solo la scarsa igiene del parco, quanto le persone che potrebbero frequentarlo. Il cancello di ingresso è infatti aperto giorno e notte, permettendo a chiunque di entrare e fare i propri comodi, nel silenzio generale di chi non sa dove portare i propri figli a svagarsi. Auspichiamo in un pronto intervento della situazione che senza dubbio sarà attenzionata a chi di dovere.

