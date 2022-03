Sant’Agnello: incidente a Via Iommella Piccola.

Incidente a via Iommella Piccola, nei pressi della zona di Pozzopiano, per ora chiusa al traffico. Le dinamiche sono ancora da verificare, ma fortunatamente nessun ferito, solo un grosso spavento. Si attende la rimozione dell’auto, che è impossibilitata al movimento a causa dell’urto, per permettere il passaggio per Piano di Sorrento. Abbiamo chiesto ai presenti prima di pubblicare se stessero bene e se avessero bisogno di aiuto perchè crediamo che il primo dovere era questo.