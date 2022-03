Sant’Agnello, in partenza il primo furgone di aiuti per l’Ucraina

Sant’Agnello, il Forum dei Giovani comunica che il primo furgone direzione Ucraina con gli aiuti per la popolazione è in partenza: «Grazie a tutti quelli che, in 5 minuti dal messaggio d’arrivo del furgone, si sono fiondati nella sede della protezione civile. In bocca al lupo a chi parte, a chi è chiamato alle armi. Tenete duro sperando che tutto finisca quanto prima.

Vi chiediamo infine di continuare a portare generi alimentari (cibo in scatola soprattutto), medicinali e anche abbigliamento e coperte».