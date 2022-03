Sant’Agnello: il sindaco Sagristani posa la prima pietra della nuova scuola. Buone notizie dalla Penisola Sorrentina: dopo anni di attesa, questa mattina di mercoledì 16 marzo 2022, il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, ha posato la prima pietra della nuova scuola media.

Speriamo che avvenga lo stesso anche in altri posti della penisola: stiamo ancora aspettando, ad esempio, la scuola in via Carlo Amalfi di Piano di Sorrento.

Sagristani ha sottolineato che sarà tenuto in conto il verde e la compatibilità ambientale della scuola stessa.