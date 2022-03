Sant’Agnello, Housing Sociale, gli affidatari “Domenica triste, cosa sarà di noi?”

Sant’Agnello, Housing Sociale, gli affidatari in attesa delle evoluzioni , ricordiamo che per il 22 aprile la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha ordinanto lo sgombero, ci hanno inviato un messaggio ieri

Una domenica triste senza gioia, notti insonni senza invidia, cosa sarà di noi? Popolo fantasma

Goduria infinita….dimissioni del sindaco e di tutta l amministrazione comunale, ne un segno, ne una parola…aldiila di tutto zero umanità.

Abbiamo avuto le residenze, il comune ce le ha rilasciate, paghiamo utenze e immondizia, sono venuti i vigili ed hanno accertato la residenza. Tutto questo perché abbiamo partecipato ad un bando comunale.

Quando l immobile è risultato libero a maggio scorso lo stabile è risultato libero e tutti sapevano che potevamo entrarci dentro ma non da abusivi, ma con tutte le carte i regola….nel frattempo sono state fatte le residenze, tutti sapevano, sono stati dati altri soldi, tutti sapevano, qual è la nostra colpa

Cosa dovremmo raccontare ai nostri figli….

Come stanno vivendo i nostri figli, le nostre famiglie che con noi hanno fatto sacrifici

C’è intanto chi ha esaminato il provvedimento di sequestro e vi ha riscontrato analogie con la vicenda dell’Atigliana a Sorrento, il contrasto con le normative urbanistiche della Regione Campania . Il Riesame si appella proprio alla sentenza 3270/20 di Atigliana x sostenere che non esdendo l’area urbanisticamente degradata mancava condizione x deroga al Prg