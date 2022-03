Sant’Agnello: domenica 20 marzo la riapertura dell’Oasi in Città. Il Sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani, ha informato tutti i cittadini circa la riapertura dell’Oasi in Città.

“Domenica 20 marzo, riapertura dell’Oasi in Città Patrizia Veniero di Sant’Agnello! Vi aspetto”, ha affermato il primo cittadino.