Sant’Agnello: assalto ai bar per i biglietti Napoli – Milan

Assalto ai bar per i biglietti Napoli – Milan. Domenica prossima, allo stadio Maradona, il Milan farà visita agli azzurri per uno scontro tra capolista. Entrambe le squadre, infatti, sono in vetta alla classifica a 57 punti ed entrambe sono desiderose di vittoria. Il big match accende anche il desiderio dei tifosi di andare a sostenere i propri colori allo stadio e così, forti del fatto che i prezzi dei biglietti sono anche popolari, stamane hanno “assaltato” i rivenditori autorizzati con lunghe code. Anche a Sant’Agnello, precisamente alla Siesta, c’è una fila di gente che attende di poter avere il biglietto dal bar La Siesta.