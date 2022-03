Sant’Agnello: apertura straordinaria di Villa Cortchacow per le Giornate FAI di Primavera 2022. Sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 tornano le Giornate FAI di Primavera, per tagliare il traguardo della trentesima edizione delpiù importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

Per l’occasione, anche Villa Cortchacow (oggi parte del complesso alberghiero Hotel Parco dei Principi) a Sant’Agnello sarà aperta in maniera straordinaria entrambi i giorni, sabato 26 e domenica 27 marzo, dalle ore 10 alle ore 18.

affacciata sul Golfo di Napoli, si tratta di uno dei gioielli più prestigiosi della penisola sorrentina, meta prediletta dalla fine del XVIII secolo della nobiltà napoletana e illustri viaggiatori stranieri.

Fatta costruire a fine Settecento dal conte di Siracusa Paolo Leopoldo di Borbone, è una villa in stile neorinascimentale, con sontuosi saloni, scalinate e magnifiche stanze affacciate sul mare. Nel 1885 venne venduta ai principi russi Cortchacow, che la ristrutturarono commissionando a Filippo Palizzi il celebre pavimento del salone con decoro trompe-l’œil.