Salerno, scoperti con oltre 4 chilogrammi di droga: arrestati due pusher. Nella serata di ieri 18 marzo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato e condotto in carcere due persone ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due arrestati, un uomo e una donna, C.M. e A.G., italiani, pregiudicati, sono stati fermati da una pattuglia della sezione radiomobile a bordo di un’automobile in cui trasportavano 4kg di hashish. Le perquisizioni ai domicili e ad altre pertinenze dei due hanno portato al sequestro di ulteriori 360 grammi di hashish, 240 grammi di cocaina/crack, una pistola scacciacani modificata privandola del tappo rosso e la somma di 61.000 euro in contanti. Oltre a un quantitativo ingente di materiale per taglio e confezionamento dello stupefacente sono stati anche ritrovati una macchina contasoldi professionale, una bilancia ed un bilancino di precisione e una macchina sottovuoto professionale.

Nella notte, i due arrestati sono stati condotti nella casa circondariale di Fuorni.