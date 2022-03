Salerno, i veri motivi delle dimissioni di Gagliano dalla Confcommercio e Federalberghi

Salerno . Ha rassegnato le dimissioni il presidente provinciale di Confcommercio Campania e di Federalberghi, Giuseppe Gagliano. “Tutto ha un principio ed una fine. Oggi termina il mio mandato dapresidente provinciale di Confcommercio Campania e di Federalberghi. In una lettera indirizzata al Commissario Giacomo Errico e al Direttore Pasquale Russo ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili e con effetto immediato”, ha scritto Gagliano. La famiglia ha il Tritone di Praiano in Costiera amalfitana, lo abbiamo seguito e apprezzato per il suo lavoro fra Costa d’ Amalfi e Cilento , noi di Positanonews abbiamo voluto contattarlo personalmente

L’organo collegiale del direttivo è il luogo dove vengono deliberate la strategia e la tattica dell’impegno associativa. questa fattispecie non può essere sovvertita in altri tempi e luoghi e, sottolineo, al di fuori della collegialità.

Questo è accaduto nei fatti e questo è l’unico ed irremovibile motivo per cui ho maturato la scelta di terminare il mio percorso…