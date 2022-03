Salerno – Finalmente pronta la XX edizione de “La Mostra della Minerva”

Salerno – Dopo due anni di assenza, dovuti alle restrizioni legate all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, torna La Mostra della Minerva in programma dall’8 al 10 aprile (venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:30; mentre sabato e domenica dalle ore 9:00 alle 20:30) nella splendida cornice della Villa Comunale di Salerno. “La Mostra della Minerva” è una mostra-mercato di piante rare, organizzata dal comune di Salerno e dall’Associazione Hortus Magnus con il patrocinio della Regione e della Provincia. La manifestazione, attesa dagli appassionati e da quanti “operano con il verde” si propone di sensibilizzare l’unicità del settore florovivaistico attraverso una ricca esposizione di arredamenti per il giardino, accessori da giardino, ceramiche pregiate, alimenti naturali. Il titolo dell’edizione 2022 è quanto mai emblematico “Piante rare e quanto fa giardino” a sottolineare la vocazione ormai storica della kermesse salernitana per la valorizzazione delle piante rare e l’esaltazione del giardinaggio arte antica e affascinante, che rende onore ai giardinieri professionisti sempre più preziosi e unico baluardo contro l’approssimazione stucchevole di chi s’improvvisa professionista del verde senza avere nè talento nè cultura per lavorare con le piante. La Mostra della Minerva inoltre, sempre quest’anno, ripropone il Concorso fotografico “La Colocasia” giunto alla XVI edizione, che vuole essere un invito per tutti coloro che coltivano l’arte fotografica in modo professionale o amatoriale, a esaltare con il proprio talento la bellezza della natura e le specie animali che la abitano, .

