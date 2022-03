Salerno e l’Italia sotto choc per la morte di Anna uccisa dal fidanzato sul posto di lavoro , c’è anche Chi l’ha Visto

Donna uccisa nel Salernitano: Catturato l’ex fidanzato, ricoverato a #Salerno per le ferite riportate dopo aver tentato di togliersi la vita. Alfredo Erra stamane ha sparato ad Anna Borsa all’interno del negozio di parrucchiere dove lei lavorava, a #Pontecagnano Faiano. Individuato, in stato confusionale, da una pattuglia della Polizia Stradale nell’area di servizio di San Mango Piemonte dell’A2. Sul posto sono arrivati i Carabinieri da ore impegnati nelle sue ricerche.

Basta spulciare il profilo facebook di Alfredo Erra per capire, senza alcun ragionevole dubbio, che si è trattato dell’ennesimo femminicidio annunciato, visto che Alfredo non poteva tollerare che la sua storica fidanzata ormai stesse con un altro uomo. In dialetto stretto e con non pochi errori grammaticali, Alfredo denigrava e minacciava apertamente Anna.

“Abbiamo camminato insieme dall’adolescenza, ma m vuliv mett u scambert. Ma ndo fuoss c vaj tu crirm. Pkke a lot a confront a te e oro” scriveva pochi giorni fa. Una valanga di post, tra avvertimenti, minacce e messaggi in codice, che oggi suonano come i segnali di un delitto imminente, forse premeditato.ta di beni di prima necessità