Salerno, auto si ribalta nella centralissima Via Roma nella notte, tra sabato e domenica davanti al Comune, come riportano i colleghi di salernonotizie Il conducente di un’auto, di grossa cilindrata, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il guidatore. Sul posto le forze dell’ordine, per i rilievi, e il personale di Strade Sicure. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ingresso principale del Comune di Salerno