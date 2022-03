Salerno: arresto di due trentenni per detenzione di armi e droga

Nella mattinata del 01 Marzo, in Salerno, in località Giovi Montena, i carabinieri di San Cipriano Picentino, hanno arrestato due trentenni salernitani, in flagranza di reato, per “porto di arma clandestina in concorso”. Erano in viaggio con anche un minorenne quando, appena avvistati i militari sulla loro strada, hanno cercato di evitarli percorrendo strade secondarie di campagna. Prima di esser raggiunti dai militari, hanno gettato dal finestrino dell’autovettura, una “penna-pistola”, poi recuperata dai militari.

Successivamente, è stata svolta la perquisizione all’interno dell’auto che ha permesso ai militari di trovare e sequestrare un caricatore vuoto monofiliare per l’alimentazione di pistole calibro 6.35 mm, hashish precisamente 2.5 grammi, oltre a 1100 euro di denaro di vario taglio .

I due soggetti maggiorenni sono stati tratti in arresto e successivamente tradotti presso la casa Circondariale di Salerno Fuorni mentre, il minorenne, è stato riaffidato ai genitori. La “penna- pistola” rinvenuta, è risultata perfettamente funzionante priva di marca e matricola e idonea all’utilizzo con proiettili calibro 6.35 mm.