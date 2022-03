Salernitana: la società multerà Ribery

Ultime ore piuttosto movimentate in casa Salernitana. Il gruppo granata, dopo il pareggio casalingo col Bologna, si sta preparando in vista della complicata trasferta sul campo dell’Inter. Tuttavia, le notizie delle ultime ore hanno interessato soprattutto Franck Ribery e l’incidente stradale che l’ha visto protagonista. Non sono mancati commenti, dichiarazioni e retroscena. Il direttore sportivo Walter Sabatini, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha precisato:

“È successa una cosa spiacevole ma a noi interessa che Ribery stia bene. Era andato a cena, ha fatto tardi e non avrebbe dovuto Si è già scusato e si spiegherà anche con l’allenatore ma ora la vicenda va ridimensionata. Riceverà una multa perché ha violato il regolamento interno ma ora vogliamo capire se con lui c’erano altri giocatori. Se così dovesse essere anche loro dovranno pagare. Alla salvezza continuiamo a credere e crediamo di poter fare risultato anche venerdì prossimo”.

Fonte Campania in goal