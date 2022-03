Salernitana: Il Mister pensa ad una mini rivoluzione

A gennaio d’investimenti sono stati fatti, a partire dall’allenatore ai giocatori in campo. I risultati non hanno subito, però, un cambiamento così radicale, e la fine del campionato si avvicina inesorabilmente. Per arrivare alla matematica, e non al campo, manca davvero poco. Se arriva la materia scientifica a decretare la retrocessione, vuol dire che bisogna preoccuparsi. La partita di sabato per la Salernitana è fondamentale, una vittoria terrebbe accesa la speranza di agguantare la salvezza. Non è di certo l’ultima chiamata, ma d’altronde più ci avviciniamo a maggio, per di più senza risultati, è necessario che si portino a casa tre punti già da questa giornata.

La squadra di Nicola potrebbe presentarsi alla sfida contro il Sassuolo con una nuovadisposizione tattica e con qualche giocatore diverso rispetto alle precedenti uscite. Un pò per scelta tecnica e un pò per i problemi fisici di alcuni calciatori. Il primo è stato Luca Ranieri, che ha accusato un affaticamento muscolare e potrebbe alzare bandiera bianca, poi è toccato a Pasquale Mazzocchi che ha subito una distorsione alla caviglia. Senza i terzini titolari delle ultime partite, Nicola potrebbe anche decidere di passare alla difesa a tre. In preallarme c’è Riccardo Gagliolo, che ha sostituito Ranieri nel secondo tempo della gara col Bologna.

Il difensore italo-svedese ha segnato il primo gol in serie A proprio contro il Sassuolo, nel 2016 (quando vestiva la maglia del Carpi, allenato da Castori). In attacco torna Federico Bonazzoli, che affiancherà Milan Djuric, il calciatore ad aver vinto più duelli aerei di tutta la serie A. L’attaccante bosniaco è anche capocannoniere casalingo della Salernitana in stagione (due reti) al pari di Simone Verdi, che dovrebbe agire da trequartista. In mediana dovrebbe rivedersi Ivan Radovanović, in ballottaggio con Ederson, per affiancare Lassana Coulibaly. Più indietro nelle gerarchie Joel Obi, che ha nel Sassuolo, la sua vittima preferita in serie A (due gol segnati come al Cagliari).