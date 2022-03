Salernitana: contro l’Inter scortata da un muro granata,le probabili formazioni

Inter-Salernitana: le probabili formazioni

Nei nerazzurri Inzaghi recupera Gosens e Correa, pronti a subentrare. Davanti potrebbe ancora esserci Lautaro con Dzeko, ma il bosniaco rischia sul pressing di Sanchez. A centrocampo Barella e Gagliardini ai lati di Brozovic, verso la panchina Calhanoglu. Sulla fascia destra Darmian prenderà il posto di Dumfries, a sinistra Perisic insidiato da Dimarco. Ipotesi turnover anche per De Vrij, occasione dunque per Ranocchia con Skriniar e Bastoni davanti ad Handanovic.

Nei campani non ci sarà Ribery per un trauma cranico: sette giorni di prognosi dopo l’incidente stradale. Nicola ha convocato Bonazzoli, recuperato da un fastidio muscolare alla coscia sinistra e pronto per una maglia sulla trequarti dal 1′ al posto di Perotti con Verdi alle spalle della punta Djuric. In regia Ederson favorito su Radovanovic che ha comunque risolto il problema alla caviglia rimediato col Milan, ai suoi lati Kastanos e Lassana Coulibaly. Tornano ad allenarsi Mamadou Coulibaly e Ruggeri.